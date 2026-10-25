Lakhimpur Kheri News: न्यायालय के आदेश पर चार साल बाद पांच लोगों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज

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मोहिनी विश्वकर्मा पत्नी स्व. सुरेश कुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम अर्रो खेमाजितपुर, थाना कोतवाली देहात, सीतापुर ने आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2022 को उनके पति सुरेश कुमार की जहर देकर हत्या कर दी गई थी।सीओ महक शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ठेकेदार मुन्ना खां, मैनेजर लवलेश त्रिपाठी, ग्राम इकबालपुर स्थित किसान शुगर फैक्ट्री (खांडसारी) के मालिक रियाज खां, हरदोई के थाना पिहानी क्षेत्र के ग्राम बहेलिया खेड़ा निवासी अंसार अहमद और खीरी के थाना शारदानगर क्षेत्र के ग्राम बेलकोठिया निवासी बनवारी लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।ये था मामलापीड़िता मोहिनी विश्वकर्मा के पति सुरेश कुमार शुगर ग्राम इकबालपुर में खांडसारी उद्योग में कर्मचारी थे। सैलरी को लेकर मैनेजर और ठेकेदार से कुछ कहासुनी हो गई। इसके बाद 10/11 सितंबर, 2022 की रात सुरेश की जहर खाने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। शव का पोस्टमाॅर्टम कराने के बाद विसरा सुरक्षित कर लिया गया था। घटना के बाद ही माेहिनी ने पति को जहर देकर मारने का आरोप लगाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डेढ़ साल के बाद बिसरा रिपोर्ट में जहर खाने से मौत की पुष्टि हुई थी। इसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब मोहिनी ने कोर्ट की शरण ली।