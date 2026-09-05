Lakhimpur Kheri News: कृषि विभाग में पहली बार फील्ड पर उतरीं महिलाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

खीरी के कृषि विभाग में अब तक फील्ड से जुड़े कार्य पुरुष कर्मचारी ही करते रहे हैं। अब पहली बार महिलाएं भी ये जिम्मेदारियां संभालेंगी। प्राविधिक सहायक के पद पर चयनित महिला कर्मचारी फसलों की स्थिति का जायजा लेने, फसल सर्वे करने, फार्मर रजिस्ट्री और विभागीय योजनाओं से जुड़े विभिन्न फील्ड कार्यों में भाग लेंगी।उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने बताया कि विभाग को 25 नए प्राविधिक सहायक मिले हैं, जिसमें नौ महिलाएं हैं। जिले के लिए यह पहला मौका है कि कृषि कार्यों में महिलाएं काम करेंगी। डीडी ने बताया कि नवनिर्वाचित प्राविधिक सहायक अनामिका, आस्था शुक्ला, आरुषि वर्मा, रश्मि श्रीवास्तव, तारादेवी, रविंदर कौर, सिमरन, निधि पांडेय और अंजली वर्मा को न्याय पंचायत आवंटित कर दी गई हैं। इन महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में काम भी शुरू कर दिया है। महिला कर्मचारियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है।पढ़ाई पूरी होते ही पहले प्रयास में ही प्राविधिक सहायक के पद पर चयन हो गया। फील्ड का थोड़ा अनुभव है। सरकारी सेवा में यह पहला मौका है। मेरा कार्यक्षेत्र गोला के अहमदनगर न्याय पंचायत है।-आरुषि वर्मा, लालताबेहड़, बेहजमफील्ड कार्य का यह पहला अनुभव है। अभी तक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। अब सरकारी सेवा से जुड़ने का मौका मिला। मेरा कार्यक्षेत्र ममरी न्याय पंचायत है।-रविंदर कौर, पचतौर, बांकेगंजसदर ब्लॉक की उदयपुर महेवा न्याय पंचायत मिली है। अपने क्षेत्र में कृषि विभाग के अधिकारियों की मदद से काम भी शुरू कर दिया है। लखनऊ में 25 अगस्त को मुख्यमंत्री से नियुक्तिपत्र मिला था।-अंजली वर्मा, भदफर सीतापुर