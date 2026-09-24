Lakhimpur Kheri News: अंग्रेजी के प्रश्नपत्र में बच्चों ने परखी ज्ञान क्षमता

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विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र के सभी सवाल एकाग्रता के साथ हल किए। उनका कहना था कि परीक्षा में शामिल होकर उन्हें अपनी तैयारी का आकलन करने के साथ सामान्य ज्ञान से जुड़े नए प्रश्नों को समझने का अवसर मिला। विज्ञापन

परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल रहा। विद्यार्थियों ने बताया कि नेशनल ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं से प्रतियोगी माहौल का अनुभव मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र के सभी सवाल एकाग्रता के साथ हल किए। उनका कहना था कि परीक्षा में शामिल होकर उन्हें अपनी तैयारी का आकलन करने के साथ सामान्य ज्ञान से जुड़े नए प्रश्नों को समझने का अवसर मिला।परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल रहा। विद्यार्थियों ने बताया कि नेशनल ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं से प्रतियोगी माहौल का अनुभव मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

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लखीमपुर खीरी। अमर उजाला की ओर से आयोजित नेशनल ओलंपियाड परीक्षा बुधवार को शहर के अजमानी पब्लिक स्कूल और अमर उजाला कार्यालय में हुई। परीक्षा में कक्षा एक से 10 तक के छात्र-छात्राओं ने अंग्रेजी का प्रश्नपत्र हल कर अपनी ज्ञान क्षमता और तैयारी को परखा।