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Lakhimpur Kheri News: अंग्रेजी के प्रश्नपत्र में बच्चों ने परखी ज्ञान क्षमता

Thu, 24 Sep 2026 01:28 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 24 Sep 2026 01:28 AM IST
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English paper tests children's knowledge and abilities
अजमानी प​ब्लिक स्कूल में परीक्षा देते हुए बच्चे। स्रोत: स्कूल
लखीमपुर खीरी। अमर उजाला की ओर से आयोजित नेशनल ओलंपियाड परीक्षा बुधवार को शहर के अजमानी पब्लिक स्कूल और अमर उजाला कार्यालय में हुई। परीक्षा में कक्षा एक से 10 तक के छात्र-छात्राओं ने अंग्रेजी का प्रश्नपत्र हल कर अपनी ज्ञान क्षमता और तैयारी को परखा।
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विद्यार्थियों ने प्रश्नपत्र के सभी सवाल एकाग्रता के साथ हल किए। उनका कहना था कि परीक्षा में शामिल होकर उन्हें अपनी तैयारी का आकलन करने के साथ सामान्य ज्ञान से जुड़े नए प्रश्नों को समझने का अवसर मिला।
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परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल रहा। विद्यार्थियों ने बताया कि नेशनल ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं से प्रतियोगी माहौल का अनुभव मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
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