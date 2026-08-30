फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Complete the construction of Anganwadi centers on time: DM

आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण समय पर पूरा करें : डीएम

Sun, 30 Aug 2026 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 30 Aug 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Complete the construction of Anganwadi centers on time: DM
लखीमपुर खीरी। कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह ने जिला पोषण समिति की बैठक की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और 11 सीडीपीओ कार्यालयों की प्रगति की समीक्षा की। काम समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

डीएम ने सीडीपीओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और शत-प्रतिशत फीडिंग के लिए तिथि निर्धारित करने के लिए कहा। एमओआईसी को एएनएम की ओर से पोर्टल पर भरी जाने वाली सूचनाओं की समय से फीडिंग कराने के निर्देश दिए। सीडीपीओ और एमओआईसी को सभी पोर्टल और इंडिकेटर की जानकारी पहले स्वयं समझने को कहा। कहा कि गर्भवती महिलाओं का बेहतर पोषण और छह वर्ष तक के बच्चों की नियमित निगरानी उनके स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव है।
विज्ञापन

संभव अभियान की समीक्षा में डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन मशीन उपलब्ध रखने और नियमित उपयोग के निर्देश दिए। डीएम ने एनआरसी में बेड और भर्ती बच्चों की संख्या की जानकारी ली। कुपोषित बच्चों के उपचार और फॉलोअप की व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने को कहा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed