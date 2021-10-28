फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Change in weather, pregnant women should take care of their health

Lakhimpur Kheri News: मौसम में बदलाव, गर्भवती महिलाएं रखें सेहत का ख्याल

Thu, 24 Sep 2026 01:07 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Change in weather, pregnant women should take care of their health
लखीमपुर खीरी। मौसम में लगातार बदलाव का असर गर्भवती महिलाओं की सेहत पर पड़ सकता है। बदलते तापमान, उमस और बारिश के बीच संक्रमण से बचाव के साथ खानपान, पर्याप्त पानी और आराम का ध्यान रखना जरूरी है।
विज्ञापन

जिला महिला अस्पताल में रोज करीब 300 से 400 मरीजों की ओपीडी हो रही है। इनमें 25 से 30 मरीज बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। महिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राकेश ने बताया कि गर्भावस्था में शरीर में होने वाले बदलावों के कारण वायरल संक्रमण, बुखार, सर्दी-जुकाम और पानी की कमी जैसी समस्याएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। पर्याप्त साफ पानी पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
विज्ञापन

बारिश और उमस में गीले कपड़ों में अधिक देर न रहें। खुले में रखा या बासी खाना खाने से बचें। मौसमी फल और संतुलित पौष्टिक आहार लें। चिकित्सकों की बताई आयरन और कैल्शियम की दवाओं के अलावा बिना सलाह कोई दवा न लें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed