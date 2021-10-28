Lakhimpur Kheri News: मौसम में बदलाव, गर्भवती महिलाएं रखें सेहत का ख्याल

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जिला महिला अस्पताल में रोज करीब 300 से 400 मरीजों की ओपीडी हो रही है। इनमें 25 से 30 मरीज बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। महिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राकेश ने बताया कि गर्भावस्था में शरीर में होने वाले बदलावों के कारण वायरल संक्रमण, बुखार, सर्दी-जुकाम और पानी की कमी जैसी समस्याएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। पर्याप्त साफ पानी पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।बारिश और उमस में गीले कपड़ों में अधिक देर न रहें। खुले में रखा या बासी खाना खाने से बचें। मौसमी फल और संतुलित पौष्टिक आहार लें। चिकित्सकों की बताई आयरन और कैल्शियम की दवाओं के अलावा बिना सलाह कोई दवा न लें।