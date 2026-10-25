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Lakhimpur Kheri News: दशहरा मेले में उत्सव के बीच बेल्टें चलीं, सुरक्षा व्यवस्था पिट गई

Sun, 25 Oct 2026 01:33 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 25 Oct 2026 01:33 AM IST
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Belts were fired amid the Dussehra festival, and security was thwarted
लखीमपुर खीरी। शहर के दशहरा मेले में उत्सव के बीच मारपीट की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। शुक्रवार को मेला उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान डीएम और एसपी की मौजूदगी में युवकों के दो गुट सड़क पर भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर बेल्टें बरसाईं।
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घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि मेले में सुरक्षा के लिए अस्थायी कोतवाली बनाई गई है, लेकिन उससे चंद कदम दूर हुई मारपीट को रोकने में पुलिस नाकाम रही। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।
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बताया जा रहा है कि विवाद शिवपुरी में जागरण के दौरान हुए झगड़े से जुड़ा है। इससे पहले रावण के पुतला दहन के बाद भी मेला परिसर में युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी। उस घटना का वीडियो भी प्रसारित हुआ था। कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस मारपीट करने वाले युवकों की पहचान नहीं कर सकी।
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सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि शिवपुरी में जागरण के दौरान विवाद होने की जानकारी मिली है। अभी तक किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेकर युवकों की पहचान कराई जा रही है।
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