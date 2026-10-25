Lakhimpur Kheri News: दशहरा मेले में उत्सव के बीच बेल्टें चलीं, सुरक्षा व्यवस्था पिट गई

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घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि मेले में सुरक्षा के लिए अस्थायी कोतवाली बनाई गई है, लेकिन उससे चंद कदम दूर हुई मारपीट को रोकने में पुलिस नाकाम रही। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है।बताया जा रहा है कि विवाद शिवपुरी में जागरण के दौरान हुए झगड़े से जुड़ा है। इससे पहले रावण के पुतला दहन के बाद भी मेला परिसर में युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी। उस घटना का वीडियो भी प्रसारित हुआ था। कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस मारपीट करने वाले युवकों की पहचान नहीं कर सकी।सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि शिवपुरी में जागरण के दौरान विवाद होने की जानकारी मिली है। अभी तक किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेकर युवकों की पहचान कराई जा रही है।