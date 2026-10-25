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लखीमपुर खीरी: बंधे के पानी में उतराता मिला युवक का शव, 22 अक्तूबर से था लापता

Sun, 25 Oct 2026 12:32 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 25 Oct 2026 12:32 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 38 वर्षीय संतोष कुमार का शव शारदा बंधे के पानी में उतराता मिला। वह 22 अक्तूबर की रात से लापता था। संतोष कुमार हजूरपुरवा गांव का निवासी था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर फूलबेहड़ थाने में दी थी। 

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Body of young man found floating in water in Lakhimpur kheri
संतोष कुमार का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के हजूरपुरवा गांव निवासी 38 वर्षीय युवक का शव रविवार सुबह पूजागांव के सामने शारदा बंधे के पानी में उतराता मिला। मृतक की पहचान संतोष कुमार पुत्र धनीराम के रूप में हुई है। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

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परिजनों ने बताया कि संतोष कुमार 22 अक्टूबर की रात बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। जब सुबह तक वह वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला।
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शनिवार को पूजागांव के पास स्थित टावर के पास उसके कपड़े बरामद हुए थे, जिसके बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। परिजनों ने तुरंत फूलबेहड़ थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी।

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ग्रामीणों ने देखा शव 
रविवार सुबह ग्रामीण जब बंधे की तरफ गए तो उन्होंने पानी में एक शव उतराता हुआ देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। सूचना पर फूलबेहड़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त संतोष कुमार के रूप में की।

सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। 

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