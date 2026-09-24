तीन दिन बैंक हड़ताल, पहले निपटा लें जरूरी काम : एलडीएम

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उन्होंने कहा कि नकद निकासी-जमा, चेक और अन्य शाखा संबंधी जरूरी काम पहले ही कर लें। हड़ताल के दौरान एटीएम, यूपीआई, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आठ हजार से अधिक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) और ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से भी उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।एलडीएम ने बताया कि बैंकों को एटीएम में पर्याप्त नकदी रखने और समय-समय पर कैश रिफिल के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सुचारु रखने की भी व्यवस्था की जा रही है। शाखाओं, एटीएम और अन्य बैंकिंग परिसरों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन व पुलिस के साथ समन्वय किया जा रहा है। हड़ताल के दौरान बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी होगी। ग्राहकों से गैर-जरूरी शाखा भ्रमण से बचने और उपलब्ध वैकल्पिक व डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।