Lakhimpur Kheri News: 75 की उम्र में साइकिल से 600 किमी सफर तय कर बदरीनाथ पहुंचे विजय

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उनके पौत्र विपुल मिश्रा ने बताया कि दादा एक सप्ताह पहले औरंगाबाद से बदरीनाथ के लिए निकले थे और बुधवार को वहां पहुंच गए। यात्रा शुरू करते समय मौसम खराब होने से उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और भगवान बद्री विशाल का नाम लेते हुए सफर जारी रखा। बदरीनाथ दर्शन के बाद अब वह केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे।बदरीनाथ पहुंचने में उन्हें पांच दिन लगे। वह अपनी साइकिल को प्यार से ‘शक्ति विमान’’ कहते हैं। विपुल ने बताया कि विजयपाल कहीं भी जाते हैं तो साइकिल ही उनका वाहन होती है। वह इससे पहले भी दो बार बदरीनाथ जा चुके हैं। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, बनारस और दिल्ली अक्सर आते-जाते रहते हैं। संवाद