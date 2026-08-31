फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A woman jumped off her bike into the Sharda canal and died

Lakhimpur Kheri News: बाइक से उतरकर महिला ने शारदा नहर में लगाई छलांग, मौत

Mon, 31 Aug 2026 11:57 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 31 Aug 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
A woman jumped off her bike into the Sharda canal and died
रुचि। फाइल फोटो
निघासन। पति के साथ बाइक से मायके जा रही महिला ने ढखेरवा चौराहे पर बाइक से उतरकर शारदा नहर के नए पुल से अचानक छलांग लगा दी। महिला को नहर में बहता देखकर तीन लोग उसे बचाने के लिए कूद पड़े।
विज्ञापन

करीब एक किलोमीटर तक पीछा करने के बाद महिला को नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। रकेहटी निवासी सचिन सोमवार को पत्नी रुचि (33) को बाइक से उसके मायके पढ़ुआ लेकर जा रहे थे।
विज्ञापन

ढखेरवा चौराहा स्थित शारदा नहर के नए पुल पर पहुंचते ही रुचि अचानक चलती बाइक से उतर गई और नहर में छलांग लगा दी। निघासन कोतवाली क्षेत्र के मिर्जागंज निवासी इस्राइल खां, पढ़ुआ निवासी सर्वेश और मुकेश ने महिला को नहर में बहते देखा। तीनों उसे बचाने के लिए नहर में कूद गए। करीब एक किलोमीटर तक पीछा करने के बाद महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस्राइल खां ने बताया कि वह लखीमपुर से दवा लेकर बस से मिर्जागंज घर जा रहा था। ढखेरवा चौराहे के पुल पर पहुंचने पर उसने पानी में किसी को बहते देखा। बस से उतरकर वह नहर में कूद गया और महिला को बचाने का प्रयास किया। करीब एक किलोमीटर दूर महिला का शव नहर से बाहर निकाला गया।
बताया गया कि पढ़ुआ थाना क्षेत्र के पढ़ुआ गांव निवासी कमलेश की पुत्री रुचि की शादी करीब 13 वर्ष पहले रकेहटी निवासी सचिन के साथ हुई थी। दंपती के दो बच्चे उत्कर्ष (12) और निहाल (10) हैं।

परिजन बिना पुलिस कार्रवाई के शव को नहर से निकालकर पहले मायके पढ़ुआ ले गए। बाद में शव रकेहटी स्थित घर ले जाया गया। सीओ शिवम कुमार ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, घटना के कारणों की जांच कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed