Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   180 bikers set out with the message of road safety

Lakhimpur Kheri News: सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर निकले 180 बाइकर्स

Mon, 16 Nov 2026 11:20 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
180 bikers set out with the message of road safety
जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए डीएम व अन्य अ​धिकारी। संवाद
लखीमपुर खीरी। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आगाज हाे गया। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रथों और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में करीब 180 बाइकर्स शामिल हुए।
विज्ञापन

डीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। यातायात नियमों का पालन और छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की। साथ ही तेज गति से वाहन चलाने, स्टंट करने और यातायात संकेतों की अनदेखी न करने की सलाह दी।
विज्ञापन

पखवाड़े के संयोजक एवं एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। यह अभियान सुरक्षित यातायात की संस्कृति विकसित करने का मिशन है, जिसे निरंतर आगे बढ़ाने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed