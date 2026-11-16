Lakhimpur Kheri News: सड़क सुरक्षा का संदेश लेकर निकले 180 बाइकर्स
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:20 PM IST
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लखीमपुर खीरी। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आगाज हाे गया। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रथों और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में करीब 180 बाइकर्स शामिल हुए।
डीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। यातायात नियमों का पालन और छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की। साथ ही तेज गति से वाहन चलाने, स्टंट करने और यातायात संकेतों की अनदेखी न करने की सलाह दी।
पखवाड़े के संयोजक एवं एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। यह अभियान सुरक्षित यातायात की संस्कृति विकसित करने का मिशन है, जिसे निरंतर आगे बढ़ाने की जरूरत है।
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डीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। यातायात नियमों का पालन और छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की। साथ ही तेज गति से वाहन चलाने, स्टंट करने और यातायात संकेतों की अनदेखी न करने की सलाह दी।
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पखवाड़े के संयोजक एवं एआरटीओ शांति भूषण पांडेय ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। यह अभियान सुरक्षित यातायात की संस्कृति विकसित करने का मिशन है, जिसे निरंतर आगे बढ़ाने की जरूरत है।
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