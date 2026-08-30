Lakhimpur Kheri News: स्वाइन फ्लू की आशंका पर जिला अस्पताल में 10 बेड किए आरक्षित
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:11 PM IST
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लखीमपुर खीरी। देशभर में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अधीन जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू समेत अन्य संचारी रोगों से निपटने के लिए 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। मरीजों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं और जांच किट की व्यवस्था की गई है।
जिला अस्पताल में बनाए गए वार्ड में बेड के साथ मच्छरदानियां और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। अस्पताल प्रशासन ने जरूरी दवाओं और जांच किट का स्टॉक रखा है। आने वाले दिनों की जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त जांच किट मंगाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। अस्पताल के प्रमुख स्थानों पर आईईसी पोस्टर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से लोगों को संक्रमण से बचाव और सावधानी बरतने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
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जिला अस्पताल में बनाए गए वार्ड में बेड के साथ मच्छरदानियां और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। अस्पताल प्रशासन ने जरूरी दवाओं और जांच किट का स्टॉक रखा है। आने वाले दिनों की जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त जांच किट मंगाने की प्रक्रिया भी की जा रही है। अस्पताल के प्रमुख स्थानों पर आईईसी पोस्टर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से लोगों को संक्रमण से बचाव और सावधानी बरतने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
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