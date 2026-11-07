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Kushinagar News: पेड़ काटने से रोकने पर युवक को गोली मारने की धमकी, ग्रामीणों ने एक को पकड़ा

Sat, 07 Nov 2026 01:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:56 AM IST
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Youth threatened with being shot for trying to stop tree-felling; villagers catch one person
खड्डा। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार भोर में नहर की पटरी पर यूकेलिप्टस का हरा पेड़ काट रहे लोगों ने एक युवक को गोली मारने की धमकी दी। युवक जान बचाने के लिए नहर में कूद गया। सूचना पर ग्रामीणों ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ लिया।
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जानकारी के अनुसार, भुजौली बुजुर्ग निवासी अनिल यादव भोर में केले के खेत की रखवाली करने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नहर की पटरी पर कुछ लोगों को यूकेलिप्टस का पेड़ काटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में लादते देखा। अनिल के अनुसार, उन्हें अपनी ओर आता देख लकड़ी काट रहे लोगों में से एक ने गोली मारने की धमकी दी। इससे घबराकर वह नहर में कूद गए और ग्रामीणों को फोन कर जानकारी दी।
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ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भागने लगे। पीछा कर ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और गांव ले जाकर बंधक बना लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूचना पर रेंजर अमित तिवारी, वन दरोगा सदानंद यादव और अन्य वनकर्मी मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। पीड़ित और मुख्य आरोपी दोनों का नाम अनिल यादव है। वनरक्षक चंद्रप्रकाश सिंह ने हनुमानगंज थाने में तहरीर देकर अनिल यादव, अरविंद यादव और मनोज यादव को नामजद किया है। हनुमानगंज थानाध्यक्ष दिविजय नारायण राय ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। वन अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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