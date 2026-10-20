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Kushinagar News: लिंक एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर की टक्कर से युवक की मौत, तीन घायल

Tue, 20 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:55 AM IST
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Youth killed, three injured after being hit by a trailer on the Link Expressway
बांस लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से भिड़ा तेज रफ्तार ट्रेलर, सड़क पर बांस बिखरने से लगा जाम
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खजनी थाना क्षेत्र में हरनहीं-भगवानपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात हुआ हादसा
उनवल। खजनी थाना क्षेत्र में हरनहीं-भगवानपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने बांस लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को यूपीडा की एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान चुन्नू तिवारी (45) की मौत हो गई।

हादसा भगवानपुर टोल प्लाजा के पास रविवार देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। बांस लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली लिंक एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर के चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर मार दी। इससे उस पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची यूपीडा की एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहां इलाज के दौरान सिर में बांस से गंभीर चोट लगने के कारण कुशीनगर के रामकोला निवासी चुन्नू तिवारी ने दम तोड़ दिया। हादसे में कुशीनगर के पडरौना निवासी बिहारी (43), भीष्म (24) और देवरिया के गौरी बाजार निवासी बालाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों का इलाज चल रहा है। खजनी थाना प्रभारी जयंत कुमार ने बताया कि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है।
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सड़क पर बिखरे बांस, लगा जाम
टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लदे बांस सड़क पर बिखर गए, जिससे एक्सप्रेसवे पर आवागमन बाधित हो गया और जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे खजनी थाने के एसआई अंकित कुमार ने पुलिस टीम के साथ दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। इसके बाद बिखरे बांस हटवाकर यातायात बहाल कराया गया। मार्ग पर वाहनों का आवागमन सामान्य होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
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