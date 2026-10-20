Kushinagar News: तिवारीपट्टी में पांचवें दिन अनशनकारी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल जाने से इन्कार

विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनशनकारी सुग्रीव जायसवाल के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। जांच में उनका शुगर स्तर काफी कम पाया गया। चिकित्सक ने उनकी बिगड़ती हालत पर चिंता जताई। उन्होंने सुग्रीव जायसवाल को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। लेकिन अनशनकारी ने अस्पताल जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसके बाद स्वास्थ्य टीम ने अनशन स्थल पर ही उन्हें ड्रिप लगाई। स्वास्थ्यकर्मी उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं।बाद में तहसीलदार संदीप कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अनशनकारी को समझाने का प्रयास किया। अनियमितता और आंदोलन तिवारीपट्टी ग्राम सभा में 2015 से 2020 के बीच कई विकास कार्य हुए हैं। इनमें शौचालय और आवास निर्माण में अनियमितता के आरोप हैं। सुग्रीव जायसवाल इन गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। वह पहले भी दो बार अनशन कर चुके हैं। प्रशासन ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिया है।