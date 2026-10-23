Kushinagar News: करंट से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत

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वीर सावरकर नगर सबया निवासी इब्राहिम बिजली मिस्त्री के रूप में काम करता था। 14 अक्तूबर को वह गोपालगढ़ के केशव नगर में ट्रांसफार्मर पर चढ़कर फाल्ट ठीक कर रहा था। इसी दौरान अचानक विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई। करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए। हालत गंभीर होने पर लखनऊ केजीएमयू रेफर किया गया।इब्राहिम सोशल मीडिया पर काफी फेमस था। सोशल मीडिया पर उसके 35 हजार से अधिक फॉलोअर थे। उसके वीडियो पर लाखों लोग देखते थे।परिवार के लोगों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पिता सहाबुद्दीन अंसारी का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं सूत्रों के अनुसार एक संविदा लाइनमैन उसे अपने साथ रखकर सबया और गोपालगढ़ क्षेत्र में खराब बिजली और ट्रांसफार्मर से जुड़े काम करवाता था। इस संबंध में बिजली निगम के एक्सईएन आकाश सचान ने बताया कि इस तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है।