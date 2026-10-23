Kushinagar News: कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन

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प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। निर्धारित विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों के साथ पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक श्रद्धालु गाजे-बाजे के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए लेकर निकले। जुलूसों में शामिल श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। विसर्जन मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे जुलूसों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई। बृहस्पतिवार को खिरकिया बाजार स्थित झरही नदी घाट पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया। पडरौना एसडीएम विवेक कुमार मिश्र ने बताया कि प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण माहौल में किया जा रहा है। सभी घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।

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पडरौना। जिले में 191 दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। विसर्जन जुलूसों को देखते हुए प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।