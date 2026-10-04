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Kushinagar News: कैंप में नन्हे वैज्ञानिकों ने दिखाया हुनर रॉकेट मॉडल बना आकर्षण का केंद्र

Sun, 04 Oct 2026 01:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:46 AM IST
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Young scientists showcased their talent at the camp; a rocket model became the center of attraction.
दुदही। भाजपा मंडल दुदही के तत्वावधान में शनिवार को ब्लॉक सभागार में ब्लॉक सभागार में सेवा सेतु अभियान कैंप का आयोजन किया गया। विभागों के स्टालों से सजे कैंप में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के साथ कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सेवाओं की जानकारी दी गई।
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बाल विकास परियोजना की ओर से गोदभराई की रस्म भी संपन्न कराई गई। वहीं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित सेवाओं और पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई।
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कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पीएमश्री संविलियन विद्यालय पड़रौन मंडरही के छात्रों की विज्ञान प्रदर्शनी रही। विद्यालय के नन्हे वैज्ञानिकों ने रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली पर आधारित कार्यशील मॉडल प्रस्तुत किया। छात्रों ने अतिथियों को रॉकेट की कार्यप्रणाली, गति के नियमों और अंतरिक्ष विज्ञान के महत्व की जानकारी दी।
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मुख्य अतिथि फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। संवाद
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