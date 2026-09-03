फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   You will get a chance to showcase your talent in badminton and athletics

Kushinagar News: बैडमिंटन और एथलेटिक्स में प्रतिभा दिखाने का मिलेगा मौका

Thu, 03 Sep 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
You will get a chance to showcase your talent in badminton and athletics
पडरौना। प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में जिले के खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। खेल निदेशालय के निर्देश पर सब जूनियर बालक-बालिका बैडमिंटन और प्रदेश स्तरीय महिला एथलेटिक्स और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं के लिए जिला स्तरीय चयन-ट्रायल तीन सितंबर को आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन

सब जूनियर बालक-बालिका बैडमिंटन टीम के चयन के लिए तीन सितंबर को दोपहर तीन बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम कुशीनगर में ट्रायल होगा। चयनित खिलाड़ियों का मंडलीय ट्रायल पांच सितंबर को सुबह 11:30 बजे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में होगा। चयनित खिलाड़ी सात से नौ सितंबर तक गाजियाबाद में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
विज्ञापन

इसी तरह प्रदेश स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिताओं के तहत एथलेटिक्स और बैडमिंटन के लिए भी तीन सितंबर को ही ट्रायल होगा। मंडलीय स्तर पर दोनों खेलों का ट्रायल पांच सितंबर को होगा। महिला बैडमिंटन का ट्रायल सुबह 10 बजे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर और एथलेटिक्स का ट्रायल महंत अवेद्यनाथ जी स्पोर्ट्स स्टेडियम, जंगल कौड़िया में होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं आठ से नौ सितंबर तक प्रयागराज में होंगी। उप क्रीड़ाधिकारी प्रवेश कुमार रावत ने बताया कि एथलेटिक्स में 100, 200, 400, 800, 1500 और 3000 मीटर दौड़, हर्डिल्स, रिले, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो सहित विभिन्न स्पर्धाएं शामिल हैं। जिला स्तरीय चयन में केवल कुशीनगर की महिला खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगी। खिलाड़ियों को ट्रायल में आयु प्रमाण के लिए हाईस्कूल प्रमाणपत्र/विद्यालय का पात्रता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड अथवा नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र और पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed