Kushinagar News: फाजिलनगर निवासी साहित्यकार को मिला गौरव सम्मान

विज्ञापन

सम्मेलन में मुख्य अतिथि रॉयल थिम्फू कॉलेज, भूटान के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. संजीव मेहता और प्रोफेसर सोनल मेहता तथा साहित्य संचय शोध संस्थान के अध्यक्ष मनोज कुमार ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा कवि-कवयित्रियों ने भाग लिया।इस अवसर पर उनके सोलहवें कविता संग्रह ‘कविता कलश’ का भी विमोचन किया गया।सम्मेलन में साहित्य संचय शोध संस्थान, दिल्ली के सचिव डॉ. हीरेन्द्र गौतम, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो. कुसुम लता मलिक, प्रो. मंजू रानी, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के प्रो. ललित कुमार सिंह, कर्नाटक विश्वविद्यालय के प्रो. मुदनार दत्ता, फरीदाबाद की प्रो. प्रतिभा चौहान, प्रो. तृप्ति जोशी, प्रो. कोमल चुग, प्रो. सलमा जमाल, डॉ. शैलेन्द्र नाथ मिश्र और डॉ. राम लखन वर्मा आदि उपस्थित रहे। उनके इस उपलब्धि पर डॉ. उमाकांत राय, डॉ. रामदरश राय, डॉ. इंद्रजीत मिश्र, मनंजय तिवारी, डॉ. विवेक कुमार पाण्डेय लोगों ने बधाई दी है।