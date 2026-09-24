सड़क पर नागिन की तरह लिपटीं औरतें: बहुत तेज वायरल हो रहा ये वीडियो, लोग फोन निकालकर कैमरे से कैद करते रहे करतब

नहीं रुक रहा रील बनाने का स्टंट

इसके पहले पनियहवा पुल के आस-पास रील बनाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक महिला का गुजरती ट्रेन के बेहद करीब खड़े होकर रील बनाने का वीडियो भी सामने आया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जीआरपी की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बावजूद पनियहवा पुल पर रील और स्टंटबाजी नहीं रूक रहा है।