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Kushinagar News: ट्रेन में जगह नहीं मिली तो बस बनी सहारा, त्योहार पर घर लौटने की जद्दोजहद

Sun, 08 Nov 2026 01:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:50 AM IST
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When no space could be found on the train, the bus became the fallback option the struggle to return home for the holidays
-त्योहार पर घर पहुंचने की चाह में यात्रियों ने लिया बस का सहारा, बढ़ी भीड़ से चालक-परिचालकों पर भी बढ़ा दबाव
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कसया। दिवाली पर अपनों के बीच पहुंचकर त्योहार मनाने की चाह में लोग महीनों पहले से यात्रा की तैयारी करते हैं, लेकिन ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली से बिहार जाने वाले कई यात्रियों को दो महीने पहले टिकट बुक कराने के बाद भी सीट कन्फर्म नहीं हुई। ऐसे में उन्हें बस से सफर करना पड़ा। त्योहार पर घर पहुंचने की मजबूरी के चलते यात्री परेशानियों के बावजूद सफर कर रहे हैं।
ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिलने के कारण बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। लंबी दूरी के यात्रियों को बस से सफर करना पड़ रहा है। समय से घर पहुंचने की चिंता और परिवार के साथ त्योहार मनाने की इच्छा के बीच यात्री किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या से बस चालकों और परिचालकों पर भी दबाव बढ़ गया है।
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दिल्ली से बिहार जा रहे मोतिहारी के हरेराज निवासी यात्री प्रिंस मिश्रा ने बताया कि त्योहार पर घर पहुंचने के लिए दो महीने पहले ही ट्रेन का टिकट बुक कराया था, लेकिन इसके बाद भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल सका। ऐसे में बस से सफर करना पड़ा। त्योहार पर परिवार के साथ रहना जरूरी है, इसलिए परेशानी के बावजूद घर जाने का फैसला लिया।
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पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज निवासी यात्री मनीष चौबे ने बताया कि त्योहार पर घर जाने के लिए पहले से तैयारी की थी, लेकिन ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिलने के कारण बस का सहारा लेना पड़ा। परिवार के बीच त्योहार मनाने की इच्छा के चलते बस से सफर करना ही एकमात्र विकल्प बचा।
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