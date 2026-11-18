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हाटा। क्षेत्र के गिदहां धनहां गांव निवासी योगेश की मौत के मामले में करीब चार महीने बाद भी डीएनए जांच रिपोर्ट नहीं आने से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पदाधिकारियों में नाराजगी है। मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी।ज्ञापन के मुताबिक, गिदहां धनहां निवासी योगेश (21) 17 जून 2026 को लापता हो गया था। परिजन ने 22 जून को हाटा कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद 24 जून को उसका शव कंकाल के रूप में मिला था। परिजन ने कपड़ों और चप्पलों के आधार पर शव की पहचान की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डीएनए जांच कराने का उल्लेख किया गया था।इसके क्रम में हाटा पुलिस ने दो जुलाई को योगेश के पिता का रक्त नमूना जांच के लिए भेजा था लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। बसपा पदाधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट लंबित रहने से परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने और आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से जल्द डीएनए रिपोर्ट मंगवाकर पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। शीघ्र समाधान नहीं होने पर पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।ज्ञापन सौंपने वालों में हिमांशु मिश्र, प्रवीण गौतम, श्रीराम कुमार, फेकू प्रसाद, विद्या भारती, सुरेश सिंघानिया, रामू और राजेंद्र कुमार आदि शामिल रहे।