Kushinagar News: शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान आज, मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां

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छह जोनल व सात सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए हैं तैनात, 27 अक्तूबर को होगी मतगणनादीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए स्ट्रॉन्ग रूम में जमा होंगी मत पेटिकाएंपडरौना। जिले में गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड विधान परिषद सदस्य (शिक्षक एमएलसी चुनाव) के लिए 15 मतदान केंद्रों पर शुक्रवार की सुबह 8:00 बजे मतदान शुरू होगा। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गई थीं। डीएम संजय चौहान ने रवाना हो रही पोलिंग पार्टियों को जरूरी निर्देश दिए।जिले में विधान परिषद सदस्य (शिक्षक एमएलसी चुनाव) चुनाव के लिए 14 ब्लॉक व एक पडरौना नगर पालिका को मतदान केंद्र बनाया गया है। इन मतदान केंद्रों पर आज सुबह 8:00 बजे से मतदान शुरू होगा, जो अपराह्न 4:00 बजे चलेगा। शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक मतदान केंद्र की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।मतदान पूरा होने के बाद मत पेटिकाएं कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए स्ट्रॉन्ग कक्ष में जमा कराई जाएंगी। इसकी मतगणना 27 अक्तूबर 2026 को होगी। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड विधान परिषद सदस्य (शिक्षक एमएलसी चुनाव) के लिए कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए छह जोनल और सात सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है।इसके अलावा दो सेक्टर व एक जोनल मजिस्ट्रेट को रिज़र्व में रखा गया है। वहीं, 18 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मतदान के दौरान तैनात किए गए अधिकारियों व कर्मियों के लिए 17 छोटी व एक बड़ी गाड़ी भी लगाई गई है।जिले में गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड विधान परिषद सदस्य (शिक्षक एमएलसी चुनाव) के लिए 15 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अलग-अलग है। इसमें खड्डा में 145, नेबुआ नौरंगिया में 96, विशुनपुरा में 345, पडरौना में 247, नगर पालिका पडरौना में 338, दुदही में 246, सेवरही में 165, तमकुही में 252, फाजिलनगर में 262, कसया में 369, रामकोला में 196, कप्तानगंज में 302, मोतीचक में 148, हाटा में 273 व सुकरौली में 112 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।कोट:-शिक्षक एमएलसी चुनाव आज होगा। पोलिंग पार्टी रवाना की गई हैं। बूथों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से प्रशासन निपटेगा।-संजय चौहान, डीएम कुशीनगर