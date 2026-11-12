Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Uncontrolled motorcycle rider crashes into a wooden log; two injured

Kushinagar News: लकड़ी के बोटा से टकराए अनियंत्रित बाइक सवार, दो घायल

Thu, 12 Nov 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Uncontrolled motorcycle rider crashes into a wooden log; two injured
अहिरौली बाजार। हाटा-पिपराइच मार्ग पर बुधवार दोपहर करीब दो बजे डुमरी गांव के मोड़ पर एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लकड़ी के बोटे से टकरा गई। इससे बाइक सवार दोनों युवक घायल होकर सड़क पर गिर गए। सूचना पर पहुंचे उनके एक रिश्तेदार उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए।
विज्ञापन


देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के चरगावां बुजुर्ग गांव निवासी 25 वर्षीय विष्णु वर्मा अपने चचेरे भाई 20 वर्षीय त्रिपुरारी वर्मा के साथ शादी का कार्ड बांटने अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में आए थे। कार्ड बांटकर दोनों घर लौट रहे थे। अभी वे डुमरी मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लकड़ी के बोटे से टकरा गई। इससे बाइक चला रहे विष्णु वर्मा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पीछे बैठे उनके चचेरे भाई त्रिपुरारी को हल्की चोटें आईं।
विज्ञापन


त्रिपुरारी की सूचना पर पहुंचे भैंसही बाजार निवासी उनके एक रिश्तेदार दोनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां विष्णु का इलाज चल रहा है, जबकि त्रिपुरारी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed