Kushinagar News: दो निजी अस्पताल आयुष्मान सूची से बाहर, छह को नोटिस

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आयुष्मान योजना में जिले के 46 निजी अस्पताल शामिल हैं। इलाज में गड़बड़ी और डाक्टर नहीं मिलने पर पूर्वांचल हॉस्पिटल तमकुहीराज, इंडियन आर्यन हॉस्पिटल फाजिलनगर को आयुष्मान सूची से बाहर कर दिया गया है। कोटवा बाजार में संचालित न्यू साई हॉस्पिटल में जांच के दौरान मरीजों को ऑपरेशन किया गया था लेकिन ऑपरेशन करने वाले सर्जन की मौजूदगी नहीं मिली। अस्पताल संचालक को दो नोटिस दिया जा चुका है। नोडल अफसर डॉ. आरके गुप्ता ने तीसरा नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा है। तीसरे नोटिस का जवाब भी नहीं मिलने पर अस्पताल को आयुष्मान सूची से बाहर कर दिया जाएगा।आयुष्मान के नोडल अफसर डॉ. आरके शाही ने बताया कि बिना सर्जन को बुलाए न्यू साईं हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया है। इसका साक्ष्य भी उपलब्ध है। इसके अलावा बीएन हॉस्पिटल, बुद्धा हॉसिपटल पडरौना, न्यू सिटी हब पडरौना, नव जीवन हॉस्पिटल पडरौना, ग्रेट मल्टी हॉस्पिटल पडरौना को नोटिस जारी किया गया है। जिले में आयुष्मान योजना में 44 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना की सूची में शामिल हैं।दो अस्पतालों को आयुष्मान योजना की सूची से बाहर कर दिया गया है। छह अस्पताल संचालकों को नोटिस दिया गया है। इन अस्पतालों में डाॅक्टरों की कमी, मानक की अनदेखी कर इलाज किया जा रहा था। कोटवा के एक निजी अस्पताल को दो बार नोटिस दिया जा चुका है लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। तीसरा नोटिस देने के बाद उसे पैनल से बाहर किया जाएगा। -डॉ. आरके गुप्ता, नोडल अफसर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना