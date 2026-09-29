Kushinagar News: डालियों के सहारे लटका है पेड़, हादसे की आशंका
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 03:00 AM IST
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पकड़ियार बाजार। कोटवा-सिंगहा मार्ग पर बसंतपुर चौराहे के पास आंधी-बारिश के दौरान उखड़ा पेड़ डालियों के सहारे टिका है। राहगीरों में हादसे की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र के जुगनू पांडेय, संतोष तिवारी, योगेंद्र कुशवाहा, संतराज आदि ने बताया कि कोटवा-सिंगहा मार्ग क्षेत्र के व्यस्त सड़कों में से एक है। इस रास्ते क्षेत्रीय लोगों के अलावा हर दिन सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे विद्यालय आते-जाते हैं। करीब तीन दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश के दौरान यह पेड़ उखड़ कर अपनी डालियों के सहारे लटक गया। खड्डा के प्रभारी रेंजर अमित तिवारी ने बताया कि पेड़ को कटवाकर जल्द हटवाया जाएगा। संवाद
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