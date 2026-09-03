Kushinagar News: आठ साल बाद लखनऊ में जुटेंगे व्यापारी, स्वदेसी कुंभ में उठेंगी कई मांगें
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 03 Sep 2026 01:46 AM IST
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पडरौना। लखनऊ में आठ साल बाद व्यापारी एक मंच पर जुटेंगे। तीन सितंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में स्वदेसी व्यापारी मंच के तत्वावधान में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से स्वदेशी व्यापारी कुंभ का आयोजन हो रहा है। इसमें जिले के सैकड़ों व्यापारी शामिल होंगे।
ये बातें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री एवं जिलाध्यक्ष सचिन चौरसिया ने कहीं। वे बुधवार को बावली चौक पर आयोजित व्यापारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज को आईएएस और फौजी जैसा सम्मान दिलाना लखनऊ में आयोजित कुंभ का प्रमुख उद्देश्य है। व्यापारी के महत्व को सामने लाने, उसकी समस्याओं का समाधान कराने और व्यापार के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की मांग कुंभ में प्रमुखता से उठाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत व्यापारियों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने, दैवीय आपदा में दुकान या प्रतिष्ठान नष्ट होने पर तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। इसके अलावा पंजीकृत व्यापारियों में से प्रतिनिधि चुनकर राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने की व्यवस्था, ई-कॉमर्स से मुकाबले के लिए नियामक आयोग के गठन और जीएसटी की समस्याओं के समाधान की मांग भी रखी जाएगी। बिना जल कनेक्शन के भारी-भरकम बिल आने, व्यापार उद्योग बंधु की बैठकों को प्रभावी बनाने, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नियमित मासिक बैठक कराने और व्यापारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी उठेगी। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस आयोजित करने की मांग भी प्रमुख रहेगी।
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इस दौरान आलोक श्रीवास्तव, विष्णु टीबरवाल, कैलाश चाहड़िया, विपिन जायसवाल, अजय गुप्ता, प्रदीप लोहिया, अभय अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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ये बातें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री एवं जिलाध्यक्ष सचिन चौरसिया ने कहीं। वे बुधवार को बावली चौक पर आयोजित व्यापारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज को आईएएस और फौजी जैसा सम्मान दिलाना लखनऊ में आयोजित कुंभ का प्रमुख उद्देश्य है। व्यापारी के महत्व को सामने लाने, उसकी समस्याओं का समाधान कराने और व्यापार के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की मांग कुंभ में प्रमुखता से उठाई जाएगी।
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उन्होंने बताया कि पंजीकृत व्यापारियों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने, दैवीय आपदा में दुकान या प्रतिष्ठान नष्ट होने पर तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। इसके अलावा पंजीकृत व्यापारियों में से प्रतिनिधि चुनकर राज्यसभा और विधान परिषद में भेजने की व्यवस्था, ई-कॉमर्स से मुकाबले के लिए नियामक आयोग के गठन और जीएसटी की समस्याओं के समाधान की मांग भी रखी जाएगी। बिना जल कनेक्शन के भारी-भरकम बिल आने, व्यापार उद्योग बंधु की बैठकों को प्रभावी बनाने, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नियमित मासिक बैठक कराने और व्यापारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी उठेगी। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस आयोजित करने की मांग भी प्रमुख रहेगी।
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इस दौरान आलोक श्रीवास्तव, विष्णु टीबरवाल, कैलाश चाहड़िया, विपिन जायसवाल, अजय गुप्ता, प्रदीप लोहिया, अभय अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता आदि मौजूद रहे।