Kushinagar News: विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

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प्रशिक्षण में शिक्षकों को 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की जानकारी दी गई। उन्हें जांच सूची के माध्यम से बच्चों की स्थिति का आकलन करना सिखाया गया। प्रदेश स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर अरुण कुमार मिश्रा और विजय कुमार चौधरी ने यह प्रशिक्षण दिया। इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिह्नांकन पर जोर दिया गया। विद्यालयों में उनके नामांकन की प्रक्रिया भी समझाई गई। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जांच सूची से दिव्यांगता के लक्षणों की पहचान और आवश्यक सहयोग प्रक्रिया भी बताई गई।इस दौरान जिला समन्वयक समेकित शिक्षा शिवकुमार मौजूद रहे। बलवंत बहादुर, जितेंद्र कुशवाहा और भीमराव भी उपस्थित थे। कृष्ण कुमार चौधरी, नागेंद्र चौरसिया और इंद्रजीत यादव ने भी भाग लिया। रमेश कुमार पाल, प्रहलाद कुमार, महीश राम त्रिपाठी और विनय कुमार पांडेय भी शामिल थे। मृत्युंजय कुमार पांडेय, रमेश कुमार पांडेय, राजेश कुमार वर्मा, अखिलेश यादव, वीरेंद्र कुमार पाल, अरविंद कुमार, अनूप बनरवाल, गौरी शंकर, संगीता मिश्रा, सरला देवी और मीरा देवी भी मौजूद रहीं।