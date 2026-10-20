Kushinagar News: 30 को शुरू होगा दो दिवसीय मठिया मेला, 25 से होगी रामलीला

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मेला संयोजक/सांसद विजय कुमार दूबे ने अपने पैतृक निवास पर पदाधिकारियों, सदस्यों और ग्रामीणों के साथ बैठक की। इसमें मेले की व्यवस्थाओं और आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।सांसद विजय कुमार दूबे ने कहा कि मठिया मेला क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसकी परंपरा और गरिमा को बनाए रखते हुए आयोजन को भव्य बनाने के लिए सभी लोग आपसी समन्वय से तैयारियां पूरी करें। उन्होंने बताया कि रामलीला 25 अक्तूबर से शुरू होगा। 30 अक्तूबर को रावण दहन और 31 अक्तूबर को कुश्ती आयोजित किया जाएगा। बैठक का संचालन कुणाल राव ने किया।इस दौरान अनुज दुबे, गोरख यादव, संतोष मणि त्रिपाठी, संतोष यादव, दिग्विजय शर्मा, अनुपम दूबे, परशुराम जायसवाल, राजन गौड़, प्रेम सिंह, विनय सिंह, विनय मिश्रा, अंकित सिंह, राहुल सिंह आदि मौजूद रहे।