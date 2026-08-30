Kushinagar News: मंदिर भूमि विवाद को लेकर चौथे दिन भी जारी रहा धरना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:20 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
दुदही। चाफ में मंदिर की भूमि को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों से बातचीत कर मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।
नायब तहसीलदार राजेश भारती ने ग्रामीणों को बताया कि मंगलवार तक प्रशासन की ओर से टीम गठित कर मामले की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जब तक मौके पर ठोस कार्रवाई शुरू होती दिखाई नहीं देती, तब तक धरना जारी रहेगा।
इधर, मामले में आरोपित बताए जा रहे द्वारिका पुत्र शंकर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस समय संबंधित जमीन ली गई थी, उस समय वहां मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। उनका कहना है कि संबंधित व्यक्ति उनके दादा के भाई थे और उनके द्वारा जमीन की वसीयत की गई थी। द्वारिका के अनुसार, जमीन पर कब्जे को लेकर उन्होंने न्यायालय में वाद भी दाखिल किया है।
विज्ञापन
फिलहाल मंदिर भूमि विवाद को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच गतिरोध है। अब ग्रामीणों की निगाहें मंगलवार को होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। टीम गठित कर जांच और कार्रवाई शुरू होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति और विवाद की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
नायब तहसीलदार राजेश भारती ने ग्रामीणों को बताया कि मंगलवार तक प्रशासन की ओर से टीम गठित कर मामले की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जब तक मौके पर ठोस कार्रवाई शुरू होती दिखाई नहीं देती, तब तक धरना जारी रहेगा।
विज्ञापन
इधर, मामले में आरोपित बताए जा रहे द्वारिका पुत्र शंकर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस समय संबंधित जमीन ली गई थी, उस समय वहां मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। उनका कहना है कि संबंधित व्यक्ति उनके दादा के भाई थे और उनके द्वारा जमीन की वसीयत की गई थी। द्वारिका के अनुसार, जमीन पर कब्जे को लेकर उन्होंने न्यायालय में वाद भी दाखिल किया है।
विज्ञापन
फिलहाल मंदिर भूमि विवाद को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच गतिरोध है। अब ग्रामीणों की निगाहें मंगलवार को होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। टीम गठित कर जांच और कार्रवाई शुरू होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति और विवाद की दिशा स्पष्ट हो सकेगी।