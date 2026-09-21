Kushinagar News: जयघोष के बीच हुआ गणेश मूर्तियों का विसर्जन

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शोभायात्रा में राधा-कृष्ण, हनुमान, भगवान शंकर और मां काली सहित विभिन्न देवी-देवताओं की झांकियां सजाई गईं थी। कलाकारों ने कस्बा के प्रमुख चौराहों और हाईवे के सर्विस मार्ग पर धार्मिक प्रस्तुतियां दीं। झांकियां देखने के लिए सड़क किनारे बड़ी संख्या में नगरवासी जुटे रहे। युवाओं और बच्चों में खासा उत्साह रहा। कई लोग मोबाइल से शोभायात्रा की वीडियो बनाते नजर आए। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। अंत में मझना नाला स्थित पुल के पास गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान सिद्धिविनायक समिति के अध्यक्ष बैजनाथ मदेशिया उर्फ बैजू आदि मौजूद रहे।

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सुकरौली। कस्बे में गणेश उत्सव के समापन पर गणपति बप्पा की प्रतिमाओं की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा कस्बा के विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण कर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान पूरे कस्बा में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजते रहे।