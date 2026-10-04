फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   The dam burst, the village was devastated... yet helpless lives settled back upon the dilapidated dam.

Kushinagar News: बांध टूटा, गांव उजड़ा..फिर जर्जर बांध पर आ बसी बेबस जिंदगी

Sun, 04 Oct 2026 01:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
The dam burst, the village was devastated... yet helpless lives settled back upon the dilapidated dam.
एपी तटबंध पर अहिरौली दान ढाला के समीप तिरपाल लगाने की जद्दोजहद करता व्य​क्ति।स्रोत-सोशल मीडिया
कुशीनगर। एपी बांध जिसकी सड़क तो जर्जर है ही व्यवस्था और इसका रखरखाव ऐसा जर्जर रहा कि बांध टूटा। गांव में पानी घुसा तो घर छूटा, घर छूटा तो वही बांध फिर सहारा बना। लेकिन जिस बांध पर बाढ़ से विस्थापित होकर लोग आकर टिके हैं, उसकी सड़क और वह बांध खुद बदहाली की कहानी कह रही है।
विज्ञापन

दानचक, बाघखास, बाघाचौर से होते हुए विरवट कोन्हवलिया तक एपी तटबंध की सड़क जगह-जगह जर्जर है। इसके आगे भी चैन पट्टी, जवही दयाल और जंगली पट्टी तक यही हाल है। शुक्रवार को दानचक के पास तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ था। इससे पहले गौरहा के सामने और जवही दयाल-विरवट कोन्हवलिया के बीच तटबंध टूट चुका है। इन कटान स्थलों के बीच गुजरती सड़क पर अब बाढ़ से विस्थापित परिवारों की जिंदगी और भारी वाहनों की आवाजाही एक साथ चल रही है। एक तरफ टूटे गांव हैं, दूसरी तरफ टूटी सड़क और बीच में तिरपाल के नीचे बेबस लोग। अहिरौलीदान से टूटे तटबंध वाले विरवट कोन्हवलिया क्षेत्र की दूरी करीब छह किलोमीटर है।
विज्ञापन

दानचक से आगे अहिरौलीदान चौक होते हुए सिसवा नाहर की ओर जाने वाला रास्ता भी इसी क्षेत्र से जुड़ता है। कुछ दूरी तक जितेंद्र के घर के आसपास पक्की सड़क दिखाई देती है लेकिन आगे सड़क की हालत बदल जाती है। बांध की सड़क पर गड्ढे, उखड़ी सतह और कीचड़ के बीच अब बाढ़ प्रभावित परिवारों का आवागमन भी है और राहत-बचाव में लगे वाहनों की आवाजाही भी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाघाचौर के झवनिया टोला में बाढ़ का पानी पहुंचने के बाद कई परिवार बांध पर आ गए हैं। शनिवार दोपहर करीब एक बजे मंजू देवी, निर्मला देवी, रवीता देवी और उषा देवी बांध पर बैठकर आपस में बात कर रही थीं और साथ में छोटे-छोटे बच्चों को संभाल रही थीं। गांव और घर छोड़ने का दर्द पूछने पर कुछ देर के लिए उनकी आंखें ही जवाब बन गईं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed