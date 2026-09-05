Kushinagar News: विहिम के प्रदेश उपाध्यक्ष का हुआ स्वागत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:26 AM IST
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पडरौना। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के सूरजनगर बाजार, लीलाधर छपरा, मीठहा माफी निरंकारी चौराहा, पिपरा बाजार आदि स्थानों पर स्वागत किया। महासंघ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया गया।स्वागत से अभिभूत प्रदेश उपाध्यक्ष राजन जायसवाल ने कहा कि महासंघ के कार्यकर्ता ही उनकी ताकत हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। महासंघ देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।
इस दौरान ध्रुव राय, चंचल राय, डॉ. सत्य प्रकाश मिश्रा, उदयभान मिश्रा, विनोद दुबे, राम भवन साहनी, सचिन गुप्ता, दीपू राय, बमबम राय, राजेंद्र जायसवाल, नरेंद्र मिश्रा, फुलगेन कुशवाहा, हनुमान जायसवाल, विकास सर्राफ, राजू मद्धेशिया, अंकेश यादव आदि मौजूद रहे।
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इस दौरान ध्रुव राय, चंचल राय, डॉ. सत्य प्रकाश मिश्रा, उदयभान मिश्रा, विनोद दुबे, राम भवन साहनी, सचिन गुप्ता, दीपू राय, बमबम राय, राजेंद्र जायसवाल, नरेंद्र मिश्रा, फुलगेन कुशवाहा, हनुमान जायसवाल, विकास सर्राफ, राजू मद्धेशिया, अंकेश यादव आदि मौजूद रहे।
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