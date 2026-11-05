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कुशीनगर: हाटा में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान टूटी शटरिंग, ढलाई का हिस्सा गिरा; एक मजदूर घायल

Thu, 05 Nov 2026 06:09 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Thu, 05 Nov 2026 06:09 PM IST
सार

घायल मजदूर की पहचान देवरिया जिले के पकड़ी बीरभद्र गांव निवासी इरफान अली के रूप में हुई है। उसे तत्काल सीएचसी हाटा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया।

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Shuttering Collapses During Flyover Construction in Hata One Worker Injured
निर्माणाधीन हिस्से का भारी ढांचा नीचे गिरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हाटा नगर के केन यूनियन चौराहे पर बृहस्पतिवार को फ्लाईओवर निर्माण के दौरान शटरिंग टूटने से बड़ा हादसा हो गया। पिलर के ऊपरी हिस्से की ढलाई के लिए लगाई गई शटरिंग अचानक टूट गई। इससे निर्माणाधीन हिस्से का भारी ढांचा नीचे गिर पड़ा। हादसे में एक मजदूर घायल हो गया, जबकि दो अन्य बाल-बाल बच गए।

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तीन मजदूर काम कर रहे थे काम
जानकारी के अनुसार, फोरलेन हाईवे पर केन यूनियन चौराहे के पास फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है। बृहस्पतिवार को पिलर के ऊपरी हिस्से की ढलाई की जा रही थी। इसी दौरान अचानक शटरिंग टूट गई और ढलाई के लिए तैयार किया गया ढांचा नीचे आ गिरा। उस समय मौके पर तीन मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई।

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घायल मजदूर की पहचान देवरिया जिले के पकड़ी बीरभद्र गांव निवासी इरफान अली (25) के रूप में हुई है। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हाटा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया।

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हादसे के बाद निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था और शटरिंग की मजबूती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, शटरिंग टूटने के कारणों की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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