Kushinagar News: युवक के ऊपर सिगरेट की राख गिरने पर विवाद, चार गिरफ्तार

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जौरा बाजार। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के जोकवा बाजार पुलिस चौकी के पास सिगरेट की राख गिरने को लेकर हुए विवाद में युवक की लात-मुक्कों और डंडे से पिटाई कर दी गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।बिशुनपुरा गांव निवासी आशीष उपाध्याय ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि सोमवार शाम करीब 6:20 बजे वह कसया स्थित एयरपोर्ट से ड्यूटी कर जौरा बाजार स्थित घर लौट रहा था। जोकवा बाजार के पास गांव के ही चंदेश प्रसाद, आदित्य प्रसाद, चंदन प्रसाद और सचिन प्रसाद दो बाइक से जा रहे थे। सभी सिगरेट पी रहे थे। इसी दौरान सिगरेट की राख उसके ऊपर गिर गई। विरोध करने पर चारों आरोपियों ने उन्हें अपशब्द बोलते हुए उनके साथ मारपीट की।मारपीट में उनके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं और सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। तुर्कपट्टी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।