Kushinagar News: विजयादशमी पर आरएसएस ने निकाला पथ संचलन, कदमताल से गूंजा कसया
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:59 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:59 AM IST
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कसया। विजयादशमी के अवसर की पूर्व संध्या पर सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर परंपरानुसार भव्य पथ संचलन निकाला गया। पूर्ण गणवेश में अनुशासित स्वयंसेवकों के कदमताल से कसया नगर राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समरसता के भाव से गूंज उठा। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया।
पथ संचलन सुबह 11 बजे श्रीराम जानकी मठ से शुरू हुआ। स्वयंसेवक अनुशासित कतारों में कदमताल करते हुए हाईवे चौराहा पहुंचे। वहां से गांधी चौक होते हुए गोल्डन रिसॉर्ट पहुंचे, जहां पथ संचलन का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक रमेश मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने राष्ट्र की एकता, सामाजिक समरसता, सेवा और संगठन की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय का संदेश देता है। समाज को संगठित और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। इस दौरान प्रवीण, रविंद्र, राम आश्रय, डॉ. मनोज जैन, देवेंद्र सिंह, संजीव सिंह, आलोक, मृत्युंजय जायसवाल, रजनीकांत मणि व अन्य मौजूद रहे।
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पथ संचलन सुबह 11 बजे श्रीराम जानकी मठ से शुरू हुआ। स्वयंसेवक अनुशासित कतारों में कदमताल करते हुए हाईवे चौराहा पहुंचे। वहां से गांधी चौक होते हुए गोल्डन रिसॉर्ट पहुंचे, जहां पथ संचलन का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक रमेश मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने राष्ट्र की एकता, सामाजिक समरसता, सेवा और संगठन की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।
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उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय का संदेश देता है। समाज को संगठित और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। इस दौरान प्रवीण, रविंद्र, राम आश्रय, डॉ. मनोज जैन, देवेंद्र सिंह, संजीव सिंह, आलोक, मृत्युंजय जायसवाल, रजनीकांत मणि व अन्य मौजूद रहे।
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