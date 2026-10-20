Kushinagar News: विजयादशमी पर आरएसएस ने निकाला पथ संचलन, कदमताल से गूंजा कसया

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पथ संचलन सुबह 11 बजे श्रीराम जानकी मठ से शुरू हुआ। स्वयंसेवक अनुशासित कतारों में कदमताल करते हुए हाईवे चौराहा पहुंचे। वहां से गांधी चौक होते हुए गोल्डन रिसॉर्ट पहुंचे, जहां पथ संचलन का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक रमेश मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने राष्ट्र की एकता, सामाजिक समरसता, सेवा और संगठन की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय का संदेश देता है। समाज को संगठित और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। इस दौरान प्रवीण, रविंद्र, राम आश्रय, डॉ. मनोज जैन, देवेंद्र सिंह, संजीव सिंह, आलोक, मृत्युंजय जायसवाल, रजनीकांत मणि व अन्य मौजूद रहे।