Kushinagar News: भैंसहा पकडिहवा में जुटे नामी पहलवान, 30 जोड़ियों ने दिखाए दांव-पेच

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पकवाइनार। कसया विकास खंड की ग्राम पंचायत भैंसहा पकडिहवा में गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंगलवार को मेले और कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें गोरखपुर, संतकबीरनगर, देवरिया और कुशीनगर के अलावा क्षेत्रीय पहलवानों ने दमखम दिखाया। दंगल में 30 जोड़ियों के बीच मुकाबले हुए।कुश्ती का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया और विशिष्ट अतिथि अंशुमणि त्रिपाठी, डॉ. संजय सिंह व नवीन तिवारी ने फीता काटकर और पहलवानों का हाथ मिलवाकर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह, बिगन सिंह, नन्हे सिंह, भोला सिंह, राकेश सिंह, अनिल सिंह और अखिलेश सिंह ने किया।लोगों को संबोधित करते हुए राजेश प्रताप राव ने कहा कि भारत त्योहारों का देश है। यहां गोवर्धन पूजा पर महिलाएं सूप बजाकर दरिद्रता को दूर भगाने और समृद्धि की कामना करती हैं। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर कुश्ती का आयोजन सराहनीय पहल है। कुश्ती मिट्टी का खेल है और इसे जीवित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।दंगल में मुकेश यादव शामपुर कुशीनगर ने अभिषेक यादव संतकबीरनगर को पटखनी दी। हरिंदर पडरौना ने अमन हजरिया को हराया तो सन्नी ब्रह्मपुर ने कृष्णा मुड़ीकटवा को चित किया। नीरज मुड़ीकटवा ने चंदन सोनबरसा गोरखपुर को पटखनी दी। वहीं, आदिल संतकबीरनगर ने अभिषेक मुड़ीकटवा को चित किया। अभय प्रेमनगर और विवेक यादव संतकबीरनगर के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। इसी तरह किशन गोरखपुर और राज प्रेमनगर की कुश्ती भी बराबरी पर रही।कुश्ती में गंगासागर, ध्रुव नारायण गोंड और गुलाब यादव ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उदयभान सिंह ने कमेंट्री की। कार्यक्रम का संचालन विजय यादव और गौरी शंकर सिंह ने किया। इस दौरान अंबेश सिंह, बिगन सिंह, भीम सिंह, राजन सिंह, अमित सिंह, सोनू सिंह, राजू सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।