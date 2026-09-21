Kushinagar News: डोल मेले की तैयारियां अंतिम चरण में

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पिपरा कनक। समउर बाजार में 23 सितंबर को डोल मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लोगों की सुरक्षा और मेला के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि डोल मेले में शांति व्यवस्था और अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस की तरफ से सभी इंतजाम पूरा करे कर लिए गए हैं। बाजार के मुख्य चौराहों, अखाड़ा मार्ग और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान भीड़ को देखते हुए यूपी-बिहार आवागमन के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। संवाद