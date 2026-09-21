Kushinagar News: हवन-पूजन कर की गई विश्व कल्याण की कामना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:34 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:34 AM IST
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पडरौना। मानस कॉलोनी स्थित बुढि़या माई मंदिर परिसर में रविवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत हवन पूजन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन-पूजन कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और विश्व कल्याण की कामना की।
नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के प्रति समर्पित है। जरूरतमंदों की सहायता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और अन्य जनसेवा के कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही इस अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने नगरवासियों से सेवा ही संकल्प अभियान से जुड़कर राष्ट्रहित और समाजहित में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
इस दौरान मनीष बुलबुल जायसवाल, मंदिर के पुजारी महंत वीरेंद्र दास, सुनील चौहान, अंशु जायसवाल, अभय मारोदिया, रीता शुक्ला, अनीता चौधरी, कुमकुम देवी, कुसुम मद्धेशिया, पिंकी, दुलारी देवी आदि मौजूद रहे।
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नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के प्रति समर्पित है। जरूरतमंदों की सहायता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और अन्य जनसेवा के कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही इस अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने नगरवासियों से सेवा ही संकल्प अभियान से जुड़कर राष्ट्रहित और समाजहित में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
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इस दौरान मनीष बुलबुल जायसवाल, मंदिर के पुजारी महंत वीरेंद्र दास, सुनील चौहान, अंशु जायसवाल, अभय मारोदिया, रीता शुक्ला, अनीता चौधरी, कुमकुम देवी, कुसुम मद्धेशिया, पिंकी, दुलारी देवी आदि मौजूद रहे।
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