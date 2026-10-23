Kushinagar News: पोस्टमार्टम में हैंगिंग से मौत की पुष्टि, हुआ अंतिम संस्कार

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सरिता देवी का शव बुधवार शाम उनके कमरे में फंदे से लटका मिला था। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए थे। सरिता के पिता ने जमीन के बंटवारे को लेकर पटीदारों से विवाद और मारपीट का आरोप लगाया था।घटना के समय पति रामकृपाल के घर पर मौजूद नहीं थे। थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।