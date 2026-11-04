फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Pay 15,000 and get the driving license you want within 48 hours.

Kushinagar News: 15 हजार दीजिए, 48 घंटे में जैसा चाहिए वैसा डीएल लीजिए

Wed, 04 Nov 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Pay 15,000 and get the driving license you want within 48 hours.
कुशीनगर। एआरटीओ कार्यालय में दलालों के द्वारा 24 घंटे में लर्निंग और 48 घंटे में हैवी डीएल बनवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक सप्ताह पहले डीएम तक पहुंची शिकायत के बाद पुलिसकर्मी आम नागरिक बनकर आरटीओ कार्यालय पहुंचे तब जाकर इसका खुुलासा हुआ।
विज्ञापन

बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले जिलाधिकारी संजय चौहान और एसपी केशव कुमार तक एआरटीओ कार्यालय में दलालों की सक्रियता और अवैध वसूली की शिकायत पहुंची थी। इसके बाद दो पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आम नागरिक बनकर डीएल बनवाने के लिए कार्यालय पहुंचे। वहां एक दलाल मिला, जिसने दो जालसाजों से संपर्क कराया।
विज्ञापन

जालसाजों ने डीएल की वैधता समाप्त होने के बावजूद हैवी और लर्निंग डीएल बनवाने का दावा किया। इसके लिए 10 से 15 हजार रुपये की मांग की गई। पुलिसकर्मियों ने हामी भरी तो 24 घंटे में लर्निंग और 48 घंटे में हैवी डीएल बनाकर दे दिया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों जालसाजों को हिरासत में ले लिया। दोनों एआरटीओ कार्यालय के पास सहज जनसेवा केंद्र संचालित करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूत्रों के अनुसार, एआरटीओ कार्यालय में तैनात कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से यह खेल चल रहा है। इससे पहले भी दलाल बाबुओं के काउंटर पर बैठकर महत्वपूर्ण अभिलेख अपने कब्जे में रखकर काम निपटाते हुए पकड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी दलालों को संरक्षण देते रहे हैं।
सोमवार को जिलाधिकारी और एडीएम की छापेमारी में भी दो संदिग्ध जालसाज पकड़े गए थे। माना जा रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे जालसाजों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और विभागीय मिलीभगत की जांच कर रही है।
पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों जालसाजों से पूछताछ कर रही है। उनसे पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।
पहले भी दलालों की सक्रियता आ चुकी है सामने: कुशीनगर एआरटीओ कार्यालय में करीब तीन माह पहले दलाल सक्रिय थे। कार्यालय में बैठकर काम करते हुए फोटो और वीडियो आने के बाद तत्कालीन डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने जांच का निर्देश दिया था लेकिन तत्कालीन एआरटीओ ने गोलमाल रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसकी वजह से दलालों पर कार्रवाई नहीं हो सकी।

इसके पूर्व पीटीओ का चालक हाईवे पर वाहनों से अवैध वसूली के मामले में जेल भेजा जा चुका है। इसके बाद कुछ दिन तक दलालों की सक्रियता कम रही लेकिन इन दिनों फिर बढ़ गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed