Kushinagar News: घर-घर होगी मरीजों की तलाश, आशा व एएनएम करेंगी चिह्नित

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विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य 12 विभाग गांव से लेकर शहर तक लोगों को बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अभियान के तहत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार समेत अन्य संचारी रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत बुखार के मरीजों की पहचान कर उनकी समय से जांच और उपचार कराया जाएगा। इसमें जिले की 3,549 आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी व एएनएम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अभियान के दौरान स्कूलों,आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर संचारी रोगों के प्रति जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसमें पंचायती राज विभाग, नगर विकास, शिक्षा, कृषि, उद्यान, दिव्यांगजन सशक्तीकरण और जल निगम समेत 12 विभाग अपने-अपने स्तर से गतिविधियां संचालित करेंगे। संबंधित विभागों की साफ-सफाई ,कूड़ा निस्तारण और जलभराव से निजात के लिए काम करने होंगे। अभियान से बीमारी की जल्द पहचान और उपचार से संक्रमण के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। बुखार सहित अन्य लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच कराएं और बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लें।00000संचारी रोगों से बचाव के लिए बरतें सावधानी:--घर और आसपास पानी न भरने दें।-कूलर,टंकी और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलें।-घर और आसपास सफाई रखें व कूड़ा इधर-उधर न फेंकें।- पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और रात को सोते समय मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करें।-बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें।कोट:- अभियान में पंचायतीराज विभाग, नगर पालिका के कर्मचारी शामिल रहेंगे। बचाव की जानकारी दी जाएगी। साफ सफाई के अलावा बीमार लोगों की जांच की जाएगी। -डॉ.चंद्रप्रकाश, सीएमओ