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Kushinagar News: दो युवतियाें को भगा ले गया आर्केस्ट्रा संचालक

Sat, 26 Sep 2026 01:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:19 AM IST
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Orchestra operator elopes with two young women.
गंगुआ बाजार। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के समउर बाजार में डोल मेला मेला देखने आई दो युवतियाें को आर्केस्ट्रा संचालक भगा ले गया। देर रात तक वे घर नहीं पहुंचीं तो परिजन तलाश करने लगे। पता चला कि आर्केस्ट्रा संचालक अपनी बातों में फंसाकर युवतियों को साथ ले गया है। परिजन युवतियों को लाने आर्केस्ट्रा संचालक के घर बिहार गए हैं।
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यूपी-बिहार बार्डर पर स्थित समउर बाजार का डोल मेला बुधवार व बृहस्पतिवार को लगा था। मेले में यूपी व बिहार के लोगो के आने से भारी भीड़ जुटी थी। बृहस्पतिवार कि शाम समउर कस्बा से सटे बिहार के कटेया थाना क्षेत्र के एक गांव की दो युवतियां भी मेला देखने गई थीं। चर्चा है कि दोनों युवतियां आर्केस्ट्रा के स्टेज पर डांस करती दिखी थीं। परिजन ने दूसरे आर्केस्ट्रा संचालक से मोबाइल नंबर लेकर बात की तो उसने युवतियों को साथ ले जाने की बात स्वीकार की। सीओ जयंत कुमार ने बताया कि आर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ गई लड़किया व आर्केस्ट्रा संचालक दोनों बिहार के रहने वाले हैं। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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