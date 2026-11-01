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Kushinagar News: 1.40 करोड़ रुपये से होगा सिद्धार्थनगर के पोखरे का सुंदरीकरण

Sun, 01 Nov 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:50 AM IST
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Notice to the Secretary in the matter of irregularity in shop allotment
चारों ओर बनेगा पाथ वे, बैठने के लिए लगाई जाएगी बेंच और छठ पूजा के लिए बनेगा घाट
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कसया। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड नंबर सात सिद्धार्थ नगर (मल्लूडीह) स्थित पोखरे का 1.40 करोड़ रुपये की लागत से सुंदरीकरण कराया जाएगा। नगर पालिका ने बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सुंदरीकरण के तहत पोखरे के चारों ओर पाथवे का निर्माण कराया जाएगा। परिसर में लाइटें लगाई जाएंगी और बेंच की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही छठ पूजा के लिए घाट का निर्माण कराया जाएगा और पोखरे के किनारे आरसीसी दीवार बनाई जाएगी। पाथवे बनने से लोगों को पोखरे के चारों ओर टहलने और घूमने के लिए व्यवस्थित जगह मिलेगी। परिसर में लाइटें लगने से शाम के समय भी लोगों को सुविधा होगी।
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इस संबंध में ईओ अंकिता शुक्ला ने बताया कि करीब एक करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से इस पोखरे का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके चारों तरफ पाथवे, इंटरलाकिंग, लाइट और छठ घाट सुसज्जित किया जाएगा।
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