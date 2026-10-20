Kushinagar News: छात्राओं को मार्शल आर्ट की दिलाई जाएगी ट्रेनिंगम

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कक्षा 11 की छात्रा रागिनी राज्यलक्ष्मी सिंह की अगुवाई में शहर के हनुमान इंटर कॉलेज, उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज और स्योबाई कमला देवी टिबड़ेवाल इंटर कॉलेज में संचालित यूथ क्लब की छात्राओं ने डीएम संजय चौहान से मुलाकात की। छात्राओं ने पडरौना में कॉमन डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की मांग की। इसमें तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित पुस्तकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रेफरेंस बुक्स उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया।विद्यार्थियों को निशुल्क ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देने के लिए वाई-फाई युक्त कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट उपलब्ध कराने की मांग भी की। इन उपकरणों का उपयोग पुस्तकालय परिसर में ही किए जाने का सुझाव दिया गया है। वहीं छात्राओं की सुविधा के लिए अलग समय निर्धारित करने की मांग भी रखी गई।