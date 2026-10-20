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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Man accused of taking a teenage girl from Tarayasujan to Jharkhand and exploiting her has been arrested and sent to jail.

Kushinagar News: तरयासुजान की किशोरी को झारखंड ले जाकर शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Tue, 20 Oct 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:55 AM IST
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Man accused of taking a teenage girl from Tarayasujan to Jharkhand and exploiting her has been arrested and sent to jail.
झारखंड के जामताड़ा का रहने वाला है आरोपी युवक, पुलिस ने जामताड़ा से दो माह बाद किशोरी को किया बरामद
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तरयासुजान। तरयासुजान की एक किशोरी की फेसबुक के जरिये झारखंड के जामताड़ा के युवक से दोस्ती हो गई। करीब दो माह पूर्व युवक कुशीनगर आया और किशोरी को साथ लेकर चला गया। पुलिस ने झारखंड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी के बयान के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व अपहरण की धारा प्राथमिकी में बढ़ा दी है। सोमवार को उसे जेल भिजवा दिया गया।

तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से करीब तीन माह पूर्व फेसबुक से झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पूर्णानगर निवासी मुकेश राय से संपर्क किया। करीब एक माह तक युवक किशोरी से बात किया और अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक दो माह पूर्व तरयासुजान पहुंचा और किशोरी को भगा ले गया। किशोरी के परिजन ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस किशोरी के मोबाइल के जरिये पता लगाने में जुट गई।
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शुरुआती एक माह तक आरोपी युवक व किशोरी का लोकेशन बदलता रहा। इधर करीब 20 दिन से जामताड़ा में लोकेशन मिल रहा था। पुलिस टीम ने जामताड़ा से किशोरी को ढूंढ निकाला और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर साथ लाई। किशोरी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया। कसाया थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि किशोरी के बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, वहां जेल भेज दिया गया है।
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