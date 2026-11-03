फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Kushinagar ADM (Judicial) Gulab Chandra Rajput has resigned.

Kushinagar News: कुशीनगर के एडीएम न्यायिक गुलाब चन्द्र राजपूत ने दिया इस्तीफा

Tue, 03 Nov 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Kushinagar ADM (Judicial) Gulab Chandra Rajput has resigned.
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लिया निर्णय, अप्रैल 2029 में होने वाले थे सेवानिवृत्त
विज्ञापन


कुशीनगर। वर्ष 2018 बैच के पीसीएस अधिकारी और कुशीनगर में एडीएम न्यायिक के पद पर तैनात गुलाब चन्द्र राजपूत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शासन के नियुक्ति विभाग को अपना त्यागपत्र भेजा है। उनकी सेवा अवधि अभी ढाई साल से अधिक शेष थी। अप्रैल 2029 में वह सेवानिवृत्त होने वाले थे।

मूल रूप से हमीरपुर जिले के रहने वाले गुलाब चन्द्र राजपूत ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। वह पिछले कुछ दिनों से न्यूरो संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने और उम्र अधिक होने की वजह से उन्होंने सेवा से मुक्त होने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि नियुक्ति विभाग को इस्तीफे संबंधी पत्र भेज दिया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed