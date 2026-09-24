Kushinagar News: धूमधाम से मनाया कर्मा-धर्मा पर्व

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तमकुहीरोड। सेवरही क्षेत्र में बुधवार को अवधिया व मल्लाह समाज के महिलाओं व लड़कियों धूमधाम से से कर्मा-धर्म पर्व मनाया। इसमें महिलाओं और लड़कियों ने व्रत रखकर भाईयों के लंबी उम्र की कामना की।क्षेत्र के घघवा जगदीश, तिवारी पट्टी, घाट टोला, जंगलीपट्टी, जवही दयाल, विरवट कोन्हवलिया, बाक खाश, बाघा चौर सहित अन्य गांव के अवधिया व मल्लाह समाज की लड़कियों व महिलाओं ने मंगलवार को व्रत रख कर विशेष उपासना की। बुधवार की सुबह गाजे बाजे के साथ शिवाघाट, गोला घाट, दमकला घाट, पिपरा घाट, अहिरौली दान सहित बांसी व गंडक नदी के तटों घाट पहुंची, जहां सूर्य की आराधना व पूजा पाठ के साथ व्रत का समापन किया। मान्यता है कि इस व्रत को करने और सूर्य की विशेष आराधना करने से भाईयों की लंबी उम्र की कामना पूर्ण होती है।