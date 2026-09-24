Kushinagar News: अनाथ बच्चों के घर पहुंची प्रशासनिक टीम, राशन और आर्थिक मदद दी

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प्रशासनिक टीम ने बच्चों को तत्काल अनाज उपलब्ध कराया और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। अधिकारियों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि पात्रता के अनुसार शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भविष्य और परिवार की स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद एडीओ पंचायत सुनील सिंह और आपूर्ति निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अंत्योदय राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना सहित पात्रता के अनुसार पेंशन योजनाओं से शीघ्र आच्छादित कराया जाए।एसडीएम विवेक मिश्रा ने कहा कि अनाथ और असहाय बच्चों को संरक्षण देने के साथ उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।